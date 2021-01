Mens mange unge mistrives: Gamere klarer sig bedre gennem lockdown

Han understreger, at digitalt samvær selvfølgelig ikke kan erstatte fysisk samvær, men at det i stedet kan være et rigtig godt alternativ.

- Man kan aldrig dække behovet for eksempel hudsult digitalt, men man kan snakke sammen og interagere. Gaming er et godt alternativ i en virkelighed, hvor vi ikke kan det, vi plejer. Når vi kommer ud på den anden side, er der et godt grundlag for både at deltage i fysiske og digitale fællesskaber, siger Morten Saxtorff.

Selvom Morten Saxtorff som udgangspunkt ikke mener, at der er grund til bekymring hos de fleste forældre, understreger han alligevel, at man skal være opmærksom på, om ens barn bliver tiltagende aggressiv eller stopper med deres vigtige daligdagsting, som at spise eller gå i bad.

- I så fald skal man kontakte egen læge. Men ofte bunder disse problemer i andet end gaming. Gaming bliver et værktøj for den unge, men man bliver ikke afhængig i en biologisk sammenhæng, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.