Transferchok: Premier League-ikon skifter til AGF

Jack Wilshere har i første omgang fået en kontrakt gældende resten af sæsonen, men AGF har sikret sig en option på yderligere en sæson.

Der er tale om et af de største udenlandske navne i Superligaens historie, når Wilshere støder til den aarhusianske trup.

Han var et kæmpe talent i sine unge år og brød igennem for Arsenal, for hvem han blandt andet spillede adskillige Champions League-kampe.

Siden røg han til en anden London-klub, West Ham, hvor det dog aldrig blev til den helt store succes. For et år siden skiftede han til Bournemouth på en kort kontrakt, der ikke blev forlænget ved sæsonens udgang, og siden da har han ikke spillet en kamp.

Tidligere søndag så AGF ud til at løfte sløret for, at en ny spiller var på vej: