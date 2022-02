Østjyske unge påvirket af drab: - Jeg har haft mega ondt i maven

Natteravnene vil især have fokus på, at sikre, at de unge silkeborgensere bliver hjulpet med at komme sikkert hjem.

- Vi kommer til at være særligt opmærksomme på, at de unge mennesker tager sig af hinanden, og vi kommer til at opfordre forældre til, at de henter de unge mennesker, i stedet for at de selv skal finde en måde at komme hjem på.