Tænder lys for Mia: - Vi skal være bedre til at forebygge vold mod kvinder

Hun er en del af bevægelsen 'Ikke Én Mere', og sammen med foreningen 'Everyday Sexism Project Danmark' laver de en aktion i Aarhus, hvor der vil blive tændt lys for den 22-årige Mia Skadhauge Stevn. De vil vise sympati og solidaritet med Mia og hendes pårørende.

- Mange er blevet berørt og bange på grund af denne her sag. Det kan være rart at føle sig hørt og forstået og have nogle og snakke om det med, siger Signe Uldbjerg.

Kvinder bliver dræbt, fordi de er kvinder

Udover at ville vise sympati og skabe et fællesskab, så skal aktionen også være en markering af, at der er brug for en indsats mod kønnet vold, fortæller Signe Uldbjerg.

- Det chokerer folk meget, når der sker mord. Men i sidste ende er kvindedrab bundet sammen med mere subtil vold mod kvinder, som man ser hver dag. Det kan være hverdagssexisme og deling af billeder uden samtykke. Kvinder bliver gjort til objekter, og det er det syn på kvinder, vi skal have ændret, siger Signe Uldbjerg.

- Selvfølgelig kan det ikke løse problemet helt, men man kan måske ændre på nogle af de ideologier, der ligger bag, når kvinder bliver slået ihjel, bare fordi de er kvinder.