Østjyske Josephine Fock bliver ny leder af Alternativet

Josephine Fock er den nye politiske leder af Alternativet. Det har et flertal af partiets medlemmer, besluttet på et ekstraordinært landsmøde, som lørdag aften blev afholdt i Amager Bio i København.

Hun lægger op til et tættere samarbejde med den socialdemokratiske regering end sin forgænger på posten Uffe Elbæk.

Den 54-årige Josephine Fock stiftede i 2013 partiet sammen med Uffe Elbæk og sad siden i Folketinget frem til 2018. Herefter havde hun et opgør med partiledelsen, som førte til at hun i 2018 forlod Christiansborg.

Blå bog: Josephine Fock Født den 5. september 1965 i Aarhus Opvoksede som en af fem søskende i Horsens.

Blev sproglig student fra Horsens Statsskole i 1985.

Uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1993. Stiftede i 2013 Alternativet sammen med Uffe Elbæk. Blev i 2015 valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds. Forlod Folketinget i 2018. Valgt som ny formand for Alternativet i 2020.

Oprindeligt er Josephine Fock uddannet jurist og har arbejdet i fagbevægelsen, hvor hun blandt andet har forhandlet store overenskomster.

Josephine Fock og Uffe Elbæk stiftede Alternativet tilbage i 2013. Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Tre afstemninger

Til det ekstraordinære landsmøde var der seks kandidater til formandsposten: Fire kvinder og to mænd. Formandsvalget blev afgjort gennem tre afstemninger og Josephine Focks modstander i sidste omgang var den 35-årige klimapolitiske forsker Theresa Scavenius. Hun har tidligere forsøgt at blive næstformand i De Radikale og har også været opstillet til Folketinget uden at blive valgt.

Udover Josephine Fock var der to andre østjyder blandt lederkandidaterne: Mira Issa Bloch og Rasmus Foged. Begge røg imidlertid ud af afstemningen allerede efter første runde. Mira Issa Bloch og Rasmus Foged fik til sammen mindre end 100 stemmer. I alt stemte omkring 1700 personer i første runde.

I anden runde røg Alternativets politiske ordfører og den eneste opstillede kandidat, der i øjeblikket sidder i Folketinget Rasmus Nordquist ud. Samme vej røg 48-årige Sascha Faxe.