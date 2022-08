Nyt studie: Ludomaner slås også med alkoholmisbrug og psykiske lidelser

- Derfor har denne gruppe brug for særlig høj grad af beskyttelse og hensyn over en bred kam. Dette bør gælde både i fremtidige forebyggelsestiltag, i spillernes møde med produkterne hos spilleudbyderne og i behandlingen. For eksempel vil det være vigtigt med en grundig diagnostisk udredning, når borgere søger hjælp for ludomani, for at kunne lægge en god behandlingsplan, siger psykolog og klinikleder Thomas Marcussen, Forskningsklinikken for Ludomani.

Koster årligt samfundet trecifret millionbeløb

I forskningsprojektet har forskerne også opgjort, at samfundets omkostninger til ludomaniramte i for eksempel hospitalsbehandling var 21.813 kroner højere per person i 2018 sammenlignet med andre personer af samme køn og alder.

Samtidig viser studiet, at de indirekte omkostninger for personer med ludomani som følge af lavere indkomst var 97.783 kroner per person sammenlignet med den øvrige del af befolkningen.