Nye mødre bliver ældre - men i Østjylland er der stadig overvægt af teenage-mødre

Kigger man dog kun på Aarhus, er der flere ældre mødre, end der er teenagemødre.

I 2022 var der i Aarhus 15 kvinder over 45 år, der fødte, mens der kun var otte teenagere, der blev mødre. Det er dog meget små tal, og det kan derfor være behæftet med stor usikkerhed.

Men ifølge forsker i demografi ved Syddansk Universitet Ryohei Mogi kan årsagen til, at vi endnu ikke ser det samme billede i Østjylland være et udtryk for forskelle i tendensen mellem by og land.

- At kvinder bliver forældre senere skyldes generelt fertilitetsbehandling, og at kvinder får børn med flere partnere grundet skilsmisser. Dette er tendenser der er stærkest i urbane områder. Demografer ser også generelt, at befolkningen i byområder senere får børn, siger Ryohei Mogi.

Antallet af teenagere, der bliver mødre, er faldet meget over de seneste årtier. For 50 år siden blev der født 4708 børn af teenagemødre på landsplan.

Mere risikabelt, jo ældre man bliver

Det er dog ikke uden risici at blive gravid og føde, jo ældre man bliver.

Som årene går, nedsættes kvindens evne til at blive gravid. Kvinder midt i 30'erne har halvt så stor sandsynlighed for graviditet per måned, som da de var i 20'erne ifølge sundhed.dk.

Efter 40-årsalderen falder fertiliteten hastigt, og det er kun hver tredje kvinde, som reelt har mulighed for at blive gravid.

Bliver hun gravid, er risikoen for en spontan abort omkring 50 procent.