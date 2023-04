Nana Nora vil ikke være mor

Nana Nora Andersen sidder i sin grå sofa i sin lejlighed i Mårslet. På væggene rundt om hende hænger billeder af hende og hendes kæreste. Udenpå ligner hun en helt almindelig 26-årig kvinde. Men indeni er noget anderledes. For Nana Nora Andersens æggeleder er brændt over. Hendes krop kan ikke blive gravid, og det har hun selv valgt. - Børn har aldrig interesseret mig. Da jeg selv var barn, og de andre ville lege far, mor og børn, gad jeg ikke være med. Jeg ville hellere lege noget andet, siger Nana Nora Andersen. For fire år siden tog Nana Nora Andersen et definitivt valg om, at hun ikke ville have børn. - Lige så naturligt det er for nogle mennesker at få børn, lige så naturligt er det for mig, at jeg ikke skal have børn. Det ligger så dybt i mig, og det er en principsag for mig. Det er mit valg, og jeg vil bestemme over min egen krop, siger Nana Nora Andersen.

Fakta om sterilisation I følge Sundhedsloven har enhver kvinde, der er fyldt 18 år, ret til sterilisation uden tilladelse fra andre. Kvinder under 18 år kan steriliseres efter tilladelse fra samrådet i deres region.

Sterilisation udføres ved en kikkertoperation på hospitalet og foregår i fuld narkose.

Æggelederen lukkes til, så æg fra æggestokken ikke kan passere ned til livmoderen.

Der er ingen ændring i hormonproduktionen efter indgrebet. Derfor fortsætter man med at have menstruation som før

Man går ikke i overgangsalderen af at blive steriliseret.

Sexlivet påvirkes ikke af sterilisation Kilde: Sundhed.dk.

Klokkeklart nej fra lægen Nana Nora vil ikke anvende prævention med hormoner, når hun er sikker på, at hun ikke vil have børn. Derfor undersøgte hun sine muligheder og gik til lægen. Det første møde blev dog en stor skuffelse. - Første gang jeg går til lægen og spørger ind til sterilisation, får jeg et klokkeklart nej, siger Nana Nora Andersen. Men ifølge lovgivningen har kvinder over 18 år ret til sterilisation. Derfor søgte Nana Nora Andersen en ny vurdering hos en anden læge. - Vi havde en lang diskussion om mit valg, hvor vi også vendte alternative veje som p-piller og spiral. Men fordi jeg er så sikker i mit valg, får jeg til sidst lov at blive sendt videre til en forundersøgelse, siger Nana Nora Andersen.

De samme spørgsmål igen og igen Til forundersøgelsen møder Nana Nora Andersen mange af de samme spørgsmål, som hendes læge også har stillet sig kritisk med. - De spurgte mange gange, om jeg var sikker. Det var hårdt at skulle igennem det igen, for jeg følte, at jeg hele tiden skulle stå ved mit valg. Det giver god mening, at lægerne er kritiske, men der må også være en grænse. Når beslutningen er taget, så skal det accepteres af lægerne, siger Nana Nora Andersen.

Når en kvinde under 25 år skal steriliseres, er der er en betænkningstid på seks måneder. Da de seks måneder var gået, kom dagen hvor Nana Nora Andersen skulle steriliseres. - Jeg glædede mig helt vildt. Jeg vidste godt, at der var en risiko forbundet med operationen, men det påvirkede mig ikke. Det er jo også farligt at føde eller bruge p-piller. Da jeg vågnede op fra narkosen, følte jeg mig fri, siger Nana Nora Andersen.

- Det er grund nok, at jeg ikke har lyst Nana Nora Andersen har mødt mange spørgsmål, siden hun tog beslutningen om fravalget af børn. Som 18-årig fik Nana Nora Andersen diagnosen autisme. Det gjorde, at hendes tanker om valget om at få børn, gik fra overvejelse til et stensikkert valg. I dag oplever hun, at mange stiller spørgsmålstegn ved, hvordan hun kan være sikker i sit valg. - Jeg har ikke noget imod, at folk spørger ind til min beslutning, men folk burde bare acceptere mit valg. Jeg vil gerne slå fast, at det er mit valg. Jeg forstår mig selv bedst, og jeg ved, at jeg ikke har lyst til at få børn, og det burde være grund nok, siger Nana Nora Andersen.



På landsplan bliver cirka 2.500 kvinder steriliseret om året. Sammenlignet blev der født omkring 58.000 børn i 2022. - Jeg synes heller ikke, at folk skal forsvare, at de får tre børn eller får en abort. Det er kvindens egen krop, og den skal man selv bestemme over. Der er ingen fortrydelsesret i at få børn. De valg man træffer er endegyldige, og det er mit også, siger Nana Nora Andersen. Et valg med konsekvenser Da Nana Nora Andersen mødte sin kæreste, gjorde hun det klart for ham, at hun ikke ville have børn. Han støtter hende i i hendes beslutning, og det samme gør hendes mor. - Man siger jo, at børnebørn er livets dessert. Men hvis man får børn fordi man ønsker sig børnebørn, synes jeg, det er et tyndt grundlag. Min mor er glad på mine vegne, og for at jeg finder min vej i livet, siger Nana Nora Andersen.

I dag bor Nana Nora Andersen med sin kæreste Simon. De blev kærester før Nana Nora Andersen blev steriliseret. Foto: Privatfoto