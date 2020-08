Nu bliver det lettere at få børn testet

Tidligere har det kun været voksne uden symptomer, der har kunnet blive testet for COVID-19 i de hvide testtelte, og der har været lange ventetider på at få testet børn i Region Midtjylland.

Men fremover kan raske børn også få lavet en coronatest i testteltene og bilerne.

- De syge får kortere ventetid og så bliver nogle af dem flyttet over i testteltene og testbilerne, siger Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye ændringer skal medvirke til, at børn med symptomer hurtigere kan blive testet.

Derudover er der her til morgen kommet nye retningslinjer for, hvilke børn der skal testes.

- Der skal være et formål med, at et barn bliver testet. Det skal være at barnet enten er sygt, er nært pårørende, at man er i gang med smitteopsporing på en insitution, eller at det er borgere, der kommer ind fra udlandet i områder, hvor man sandsynligvis er smittet, siger Ole Thomsen.

Mundbind i børnestørrelser

Det er ikke kun testtider, der venter børnene. Fra tirsdag i næste uge bliver det nemlig muligt at købe mundbind, som er specielt designet til mindre ansigter, så de kan passe børn.

De bliver i første omgang sat til salg i dagligvarevirksomheden Dagrofas købmandskæder.

Dagrofa har butikkerne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

Virksomheden har oplevet en efterspørgsel efter mundbind til børn, og derfor kommer de godkendte, CE-mærkede mundbind i butikkerne fra tirsdag, siger Michael Christensen, som er kategoridirektør i Dagrofa i en skriftlig kommentar.

- Vi ved, det er svært for børn at få mundbind, der sidder ordentligt. Derfor har vi brugt mange kræfter på at få mundbind, som også passer til dem, hjem, siger han.

Lørdag bliver det et krav at bære mundbind i den offentlige transport i Danmark. Også børn over 12 år er omfattet af det krav.

Det er vigtigt, at mundbind sidder ordentligt på børn, men det er ikke afgørende, siger Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital.