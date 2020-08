Søster efter stor muslimsk begravelse: - Vi er meget stolte over, at der kom så mange

- Vi er meget stolte over, at der kom så mange. For os er det en ære.

Sådan lyder det fra søsteren til den 22-årige mand, der torsdag eftermiddag blev begravet i Vestre Kirkegaard i Aarhus.

Det har ellers vakt opsigt, at den muslimske begravelse samlede så mange deltagere, at det nye forsamlingsloft på 200 deltagere ved begravelser blev brudt massivt.

Familien til den afdøde mand mener selv, at omkring 1000 personer var mødt frem. Det store fremmøde ser søsteren, Halla al-Souki, ikke noget problem i.

- Det er et bevis for, at han var et godt menneske.

Deltagerloft indført efter muslimsk begravelse

Den 22-årig mand blev dræbt under et skudopgør 6. august i Aarhus-forstaden Viby. Inden han nåede at blive begravet, trådte et nyt deltagerloft ved begravelser i kraft.

Folk holdt afstand. Alle de regler har vi opfyldt. Vi var meget glade for de folk, der kom. Halla al-Souki, søster til afdøde

Loftet blev indført i denne uge i forlængelse af en omdiskuteret begravelse af en somalisk mand i slutningen af juli, som havde samlet over 500 deltagere.

En begravelse, der mistænkes for at være medårsag til, at antallet af coronasmittede somaliere i byen pludselig steg i starten af august.

Købte 1000 mundbind

Søsteren til den mand, der blev begravet torsdag, understreger, at familien ikke er ligeglade med risikoen for spredning af coronavirus.

- Min far havde købt 1000 mundbind, så alle fik udleveret et mundbind, siger Halla al-Souki.

Bedemand Lars Kingo fra firmaet H.J. Madsen forestod begravelsen i Aarhus. Han fortæller, at tre personer forud for begravelsen uddelte mundbind til deltagerne.

Både han og familien fortæller om et stort opbud af politifolk. Selv skønner familien, at der var 60 betjente til stede, mens bedemand Lars Kingo vurderer, at 25 betjente var mødt op. Derfor mener Halla al-Souki, at betjentene kunne have grebet ind, hvis der var et problem.

- Det var politiet, der kunne standse det. De tillod, at alle biler kom ind. Alle veje var spærret af, de sagde, at der var styr på det, siger Halla al-Souki.

Muslimske begravelser er normalt meget mere velbesøgt end kristne, fortæller bedemand Lars Kingo. Foto: Marie Ravn / Jyllands-Posten

Politiinspektør Martin Løye fra Østjyllands Politi peger på, at både arrangør og deltagere også har et ansvar.

- Det er selvfølgelig politiet, der skal påse, at lovbekendtgørelsen overholdes. Men der er også et ansvar hos arrangørerne, samt et individuelt ansvar hos deltagerne, siger politiinspektøren til TV 2.

Politiet afbrød begravelsen flere gange, og bad folk trække sig væk fra hinanden. Begravelsen blev dog til sidst gennemført.

Fredag er politiet i fuld gang med at undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelser. I givet fald risikerer lovovertræderne en bøde.

Op til 2000 deltagere

Generelt samler muslimske begravelser et langt større deltagertal end kristne begravelser og bisættelser. Til sidstnævnte kommer der sjældent mere end 200, oplyser bedemand Lars Kingo, der forestod torsdagens begravelse i Aarhus. Til gengæld har han oplevet op til 2000 personer til muslimske begravelser.

- Jeg har været til begravelser, hvor deltagere har sagt til mig: "Jeg har aldrig mødt den afdøde." Når jeg har spurgt, hvorfor de så kommer, siger de: "Det er for at ære den døde. Det er en bror, der er død", siger Lars Kingo.

Søsteren til den afdøde oplyser, at familien havde bedt øvrige familiemedlemmer om at begrænse fremmødet. Årsagen til, at deltagertallet alligevel svulmede op, er, at hendes bror havde en stor omgangskreds, siger hun.

- Det var alle hans bekendtskaber, der kom, og det har de også ret til. Det er en begravelse. Ikke en fest.

Så du ser ikke noget problem i det store fremmøde?

- Folk holdt afstand. Alle de regler har vi opfyldt. Vi var meget glade for de folk, der kom.

Herunder kan du se billeder fra begravelsen.

Politiet undersøger nu om deltagere eller arrangører af torsdagens begravelse har brudt reglerne. I givet fald kan det udløse bødestraffe. Foto: Marie Ravn / Jyllands-Posten