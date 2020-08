Det skal være slut med kø: 35,3 millioner kroner afsat til coronatest

Der har de seneste dage været lange køer til at få en COVID-19 test rundt omkring i regionen.

Det skyldes blandt andet det stigende smitteudbryd i Silkeborg og Aarhus, og det har fået flere borgere til at ville testes.

Derfor har regionsrådet nu besluttet, at de afsætter 35,3 millioner kroner, som skal bruges på at udvide regionens testkapacitet.

- Der er meget stor efterspørgsels efter test lige nu, og regeringen har en klar strategi om, at der skal testes så mange som muligt. Det bakker vi også op omkring. Hvis vi kan inddæmme smitten ved at teste flere, så kan vi undgå at lukke landet ned, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Regionen har også oprettet et fast testcenter i Silkeborg, der allerede er åbnet. Det sker på trods af, at smittetallet løbende falder i Silkeborg.

Og det glæder kommunen – men det betyder ikke, at Silkeborgenserne kan hvile på laurbærrene.

- Et er, at tallene går den rigtige vej, men hvis ikke vi bliver ved med at opretholde de sundhedsfaglige retningslinjer og gode vaner, så er vi tilbage på rød zone lige om lidt, så vi har nok at se til lige nu, sagde den kommunale hygiejneansvarlige i Silkeborg Kommune, Marie Louise Daugaard, til TV2 ØSTJYLLAND i tirsdags.

Test skal analyseres hurtigere

De 35,3 millioner kroner skal bruges på at udvide Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Afdelingen analyserer alle test af syge og indlagte i hele regionen, og de analyserer også 3000 COVID-19 test hver dag netop nu.

Efter udvidelse og ombygning skal afdelingen analysere 4600 test hver dag. Afdelingen skal kunne skrue dette antal op med 2300 ekstra test i krisetider.

- Det er ikke særlig mange penge, når man ser på det samlede budget, vi har brugt på COVID-19. Vi regner med at bruge 260 millioner kroner alt i alt i år, til de indsatser der er. Coronapandemien er dyr for vores sundhedsvæsen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover har Regionsrådet afsat 19,8 millioner kroner til byggeri og 15,5 millioner kroner til analyseudstyr.

Satser på, at staten betaler

Regionen vil forsøge at få udgiften refunderet af staten, da regeringen i Økonomiaftalen har lovet at dække ekstraudgifter til COVID-19 tiltag.

Alle test af raske borgere analyseres af Statens Serum Institut, der hver dag modtager cirka 6000 test fra teststeder i Region Midtjylland.

Sideløbende med Region Midtjyllands arbejde med at robustgøre sin analysekapacitet, har Testcenter Danmark netop meldt ud, at centret arbejder på at udvide sin analysekapacitet med en satellit ved Aarhus Universitetshospital.

