Myndigheder lemper restriktioner efter fund af fiskevirus

Efter udbruddet af fiskesygdommen IHN i flere jyske dambrug og ’put and take’-søer for to måneder siden, indførte Fødevarestyrelsen ellers de særlige restriktionszoner.

Det betød, at lystfiskere ikke måtte tage deres fangst med hjem fra områder langs Aarhus Å, de berørte dambrug samt en ’put and take’-sø.