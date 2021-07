Opfordring til roere og paddlesurfere: Hjælp med at stoppe smitsom fiskesygdom

For at undgå, at den smitsomme fiskesygdom infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) spreder sig til det midtjyske, understreger kommunen, at det er vigtigt at følge myndighedernes krav og anbefalinger.

- Vi er enormt glade for, at vi har rigtigt mange turister, og at borgerne i kommunen også benytter sig af vores fantastiske natur. Derfor skal vi også passe på den, siger formand for kommunens udvalg for klima- og miljø Claus Løwe Klostergård (SF).

Sygdommen kan ikke overføres til mennesker, men er dødelig for fisk som laks og ørreder.

Pinds Mølle Put & Take i Hørning nord for Skanderborg havde som de første ’put and take’-søer fået konstateret sygdommen IHN. I begyndelsen af juni var i år var den fundet syv steder.