Efter frygtet fiskevirus-udbrud: Fødevarestyrelsen er i vildrede

Ingen afklaring endnu

I Østjylland er et dambrug og udover Pinds Mølle Put & Take blevet lukket midlertidigt på grund af IHN-virus. Derudover er fem fiskesøer under offentligt tilsyn, da de enten har delt vand eller handlet med fisk med smittede dambrug.

Fødevarestyrelsens fødevarechef Jakob Munkhøj Nielsen fortæller, at de i styrelsen ikke er afklaret med, hvordan de skal løse situationen med den smitsomme sygdom endnu.

- Jeg kan til fulde forstå, at det er frustrerende for den lukkede fiske-sø, og også for de fiskere der ikke kan fiske, men vi står overfor en alvorlig og smitsom sygdom for fisk. Men det er vigtigt at understrege, at sygdommen ikke er farlig for mennesker., siger Jakob Munkhøj Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.