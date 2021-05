Minkavlere risikerer at vente årevis på kompensation

Ifølge et arbejdspapir, som TV2 Østjylland er i besiddelse af, skal takseringen af, hvad de enkelte minkavlere skal have, først være færdig i 2024 – og først der kan kompensationen udbetales.



Det er torsdag ikke lykkedes, at få Fødevareministeriet til at be- eller afkræfte oplysningerne.

Tidligere minkavler Lars Eilertsen er dog ikke i tvivl om, hvad han mener om sagen:

- Det er ganske urimeligt. Jeg forestiller mig, at det er ligesom at blive skilt. Man står i en situation, hvor man gerne vil videre i livet, men man kan ikke sælge det hus, man har i fællesskab, så man bliver ved med at være bundet, siger Lars Eilertsen, tidligere minkavler i Lystrup.

Landboforening: Det er ikke godt nok

Tempo-bonussen for hurtig aflivning har minkavlerne fået udbetalt. Men den langsigtede kompensation for at miste sit erhverv, lader vente på sig.



Den tidligere minkavler får opbakning til sin kritik fra Djursland Landboforening:

- Det er ikke godt nok, der skal nogen systemer ind, som gør, at det her kan køre noget mere smidigt, siger Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme toner lyder fra folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V):

- Det står jo faktisk i den aftale, vi har indgået med regeringen, at de første betalinger skal træde i kraft allerede i starten af året, siger Michael Aastrup Jensen.