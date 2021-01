Aftale indgået om erstatning til minkavlere

Også formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen er glad for, at aftalen er faldet på plads.

- Det her er en vigtig aftale, for der står rigtig mange mennesker og familier og venter på en afklaring. Vi var verdens bedste til det her. Og derfor har det taget tid, siger Ellemann.

De Konservative, Alternativet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har alle meldt ud, at de ikke er med i aftalen.

Statsminister Mette Frederiksen sagde på et pressemøde 4. november 2020, at alle danske mink skulle aflives.