Mindeværdig kamp: Danmark taber i Eriksen-hyldest

Det var belgierne derimod slet ikke, og de famlede rundt i kampens indledning.

Danmark udnyttede momentum og kom foran allerede efter to minutter, da Pierre-Emile Højbjerg fandt Yussuf Poulsen med masser af tid og plads i højre side af feltet.

Leipzig-angriberen sparkede fladt og præcist i det fjerneste hjørne, og så stod det 1-0.

Dries Mertens kom med en tidlig advarsel kort efter, da han snittede en bold videre, men lige i favnen på Kasper Schmeichel.

Det danske pres fortsatte ufortrødent, og Joakim Mæhle var tæt på et gennembrud i venstre side, men den belgiske keeper Thibaut Courtois stod i vejen.

Kort efter havde Daniel Wass et nærgående hovedstød, men igen var Courtois på plads.

Spillet stoppede efter 10 minutter

Efter ti minutter blev spillet stoppet for at markere Christian Eriksen i et minut. Hyldesten var varslet forud for kampen, og minuttet var valgt på baggrund af Eriksens rygnummer, 10.