VIDEO: Østjyske fodboldfans i rørende hyldest til Eriksen

Stående publikum i hvidt og rødt, klapsalmer, smil og tårer i øjnene.

Sådan så det ud på Ceres Park i Aarhus torsdag aften i det tiende minut af landskampen mod Belgien. Ikke på grund af 1-0 føringen, som kom efter 2 minutters spil, men fordi en helt særlig spiller skulle hyldes.

Her stod landskampen, som lige nu udspiller sig i Parken i København, nemlig i Christian Eriksens tegn.

Og det blev markeret i stuerne, i parken og til storskærmarrangementet i Ceres Park.

- Vi håber, at spillerne og hele Danmark står sammen og kæmper for ham, siger Marcel Hoppen, der torsdag har taget turen fra Viborg til Ceres Park for at se kampen og hylde Christian Eriksen. Han stod ligesom de andre tilskuere op i det tiende minut af kampen.