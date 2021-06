Christian Eriksen skal have indopereret en hjertestarter. Det oplyser DBU på Twitter.

- Efter at Christian har gennemgået diverse hjerteundersøgelser, er det blevet besluttet, at han skal have indopereret en hjertestarter, skriver DBU.

- Dette giver man efter hjertestop udløst af hjerterytmeforstyrrelse.

Det er en såkaldt ICD-enhed den 29-årige landsholdsstjerne skal have indopereret og ifølge DBU er Christian Eriksen helt afklaret med beslutningen.