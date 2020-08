Midtjyske testcentre har flere dages ventetid på coronatest

Det er især i Aarhus og omegn, at det står værst til. I forstaden Risskov er der fredag aften først ledige tider onsdag 12. august for at kunne få foretaget en coronatest.

I flere midtjyske byer er der fredag aften flere dages ventetid for at kunne få taget en test for covid-19.

Det skriver B.T, som har lavet en gennemgang af teststeder i Region Midtjylland.

Læs også Mette Frederiksen varsler flere påbud om mundbind og udskydelse af genåbning

Det er især i Aarhus og omegn, at det står værst til. I forstaden Risskov er der fredag aften først ledige tider onsdag 12. august for at kunne få foretaget en coronatest.

Men fredag aften er det slet ikke muligt at bestille en test på noget tidspunkt i Skanderborg og Horsens.

Læs også Krav om mundbind bekymrer: - Et spørgsmål om tid, før nogen bliver slået ned

Herning er derimod et af de steder, hvor man fortsat kan komme til med kort varsel. Her er der ledige tider allerede lørdag.

Aarhus har de seneste dage oplevet et stigende antal smittede med coronavirus.

02:01 VIDEO: En mobil testenhed har i denne uge været at finde i Gellerup. Luk video

Særligt mange smittede i Aarhus

Fra torsdag til fredag blev der registreret 71 nye smittede med coronavirus i Aarhus. Det var halvdelen af de nye smittetilfælde på landsplan.

Aarhus Kommune er ud over Ringsted den eneste kommune i landet, hvor der de seneste syv dage har været flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Læs også COVID-19 LIVE Region Midtjylland indfører restriktioner for besøg på hospitaler

Men ifølge B.T.'s opgørelse er det altså ikke let for bekymrede borgere i Aarhus Kommune at få hurtig adgang til en test.

Situationen har fredag fået sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre flere tiltag for at begrænse smittespredningen i Aarhus Kommune.

Læs også Somalisk forening i Aarhus lukker foreningsliv på grund af corona

Herunder krav om mundbind i offentlig transport og anbefalingerne om, at eksempelvis ungdomsuddannelser udskyder skolestart i to uger.

Politiet opretter hotspots

Torsdag betegnede borgmester Jacob Bundsgaard (S) situationen i Aarhus som alvorlig.

Det har blandt andet fået kommunen til at indføre såkaldte hotspots tre steder i byen, da de næste par dage ventes at byde på særdeles godt vejr.

Østjyllands Politi har indført tre hotspots i Aarhus.

På badestrandene Bellevue og Den Permanente i Risskov og den spanske trappe i midtbyen vil politiet i højere grad være til stede.

De vil på kort tid kunne indføre et reelt opholdsforbud i området, hvis der færdes for mange.