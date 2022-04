Legehelte skaber frirum på travle hospitaler

Inaktivitet og ensomhed er nemlig ofte forbundet med længere sygdomsforløb, og det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling.

Og i en hverdag, hvor sygeplejerskerne har travlt, kommer det hele let til at handle om blodværdier og infektionstal, men når legeheltene er på besøg, er alt det glemt for en stund.

- Nogle gange er der et barn, der skal vente på en operation, og der kan tiden godt være rigtig lang, og der har vi ikke tid til at være omkring den her familie, siger Lotte Damborg, der er afdelingssygeplejerske på Børn og Unge-afdelingen på Aarhus Universitetshospital og fortsætter:

- Det er lige præcis der, hvor legeheltene er så fantastiske, fordi de leger med børnene og får tiden til at gå hurtigere.