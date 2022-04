Tusindvis af østjyder har fået tildelt "Arne-pension"

- Regeringen har forpligtet sig på at sikre, at dem, som ikke har kræfterne til det, kan trække sig tilbage på en ordentlig og værdig måde, før de er helt slidt ned. Der er netop tale om borgere, som har knoklet på arbejdsmarkedet fra en meget tidlig alder, så jeg mener kun at det er fair, at vi har fået rettet op på den skævhed i pensionssystemet, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard(S) i pressemeddelelsen.

Herunder kan du se antallet af borgere på kommuneplan, som har fået tildelt retten til tidlig pension.