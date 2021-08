Kæmpe stigning: Så mange unge bruger nu Viagra

Tabu

Hos organisationen Sex og Samfund, som blandt andet rådgiver unge omkring seksuel trivsel, er angsten for nederlag i sengen et gennemgående tema i samtalerne med unge mænd.

- Præstationsangst i forhold til sex er et af de mest hyppige emner, vi taler om, siger rådgiver for mange unge med seksuelle problemer, Andreas Djurhuus.

Sex og Samfund ser hellere, at potenspillerne bliver i skuffen bag skranken i stedet for at blive udleveret til unge.

- Vi arbejder hellere på at give unge gode redskaber til at skabe et rum mellem to mennesker, hvor det er okay at være nervøs, og det også er okay, at det ikke går godt i begyndelsen, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har netop udgivet en ny dokumentar om unges forbrug af Viagra. Se den på YouTube.