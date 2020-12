Julen kan give 4.800 dagligt smittede, forudser ekspert

Viggo Andreasens beregninger og forudsigelser beror på den forudsætning, at antallet af smittede per dag vil være det samme i de kommende dage op til jul. Han håber dog, at tallene vil falde.

- Restriktionerne kan dårligt have nået at virke endnu. Men situationen er alvorlig lige nu, vores sygehuse er belastede, og vi skal meget gerne se et fald i antallet af dagligt smittede i løbet af én eller to dage, siger Viggo Andreasen.