Sundhedstyrelsen: - Vaccinebrev på vej til alle danskere

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at der er sendt besked ud til regioner, kommuner og praktiserende læger med planer for, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen skal organiseres.

Her står også, "at Sundhedsstyrelsen henover jul og nytår vil sende et brev til alle borgere over 18 år via e-boks for at informere om den kommende vaccination mod covid-19."

I brevet kan man læse om vaccinerne mod covid-19 og det tilbud, du får om gratis vaccination, hedder det.

Ikke alle i første omgang

Der er i første omgang ikke vaccinedoser nok til alle danskere, lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Derfor skal den første mængde vaccine, der kommer til landet, bruges til at vaccinere udvalgte grupper: Sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger.