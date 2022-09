- Jeg blev egentlig lidt sur, siger købmand om regeringens udspil

Konkret skal man kunne indefryse den del af regningerne på el, gas og fjernvarme, der ligger over prisniveauet fra sidste efterår. Betalingen skal man så kunne udskyde og afdrage over flere år.

- Jeg havde virkelig håbet på, at der kom en løsning, der ikke bare flyttede regningen og forgælde folk. Hvad så, hvis folk ikke kan betale til den tid, spørger købmanden.



I butikken har man allerede forsøgt at nedbringe regningen. Blandt andet ved at slukke lyset på lagrene, fjerne en fryser og en kødkøler samt slukke for alle køleskabe med øl og vand. Derudover har man også sagt farvel til en medarbejder og en anden er gået ned i tid.

- Det er ikke sjovt at være købmand for tiden, for vi ved ikke, hvordan det ser ud i næste måned. Det er kritisk, siger Marianne Helboe.



Har aldrig prøvet noget lignende

Både købmanden og Jørgen Jensen havde gerne set en løsning, hvor man lagde et loft på energipriserne eller sænkede afgifterne.

- Forslaget gør det rigtig nok lettere nu, men ikke på sigt, siger Jørgen Jensen.