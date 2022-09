Elregning på 460.000 kroner: Historisk slagter konkurs

Albin Svensson har sammen med sin partner kæmpet hårdt, siden de overtog den traditionsrige butik Hou Mesterslagter i januar sidste år.

Sommeren igennem har han knoklet fra morgen til aften for at få enderne til at mødes.

Men nu er det slut. I hvert fald for nu.

Kunderne bliver mandag mødt af et håndskrevet skilt, hvor ejerne oplyser, at slagterforretningen, der har eksisteret siden 1969, er begæret konkurs.

En del af forklaringen er de hastigt stigende energipriser.

- Vores energiforbrug er blevet tredoblet. Sidste år brugte vi 267.000 kroner i strøm. Indtil videre i år har vi betalt 460.000 kroner, og der er stadig en del måneder tilbage af år, siger Albin Svensson til TV2 ØSTJYLLAND.

Stiger, stiger og stiger

Samtidig er priserne på en lang række varer steget til et niveau, der gør det svært at tjene penge på at sælge dem i butikken.

- Priserne på varer har nogle gange ændret sig fra time til time, og det har man simpelthen ikke tid til at følge med i, når man er en lille butik, siger han.

Begge dele har ramt Hou Mesterslagter oveni, at Albin Svensson og hans partner har forsøgt at etablere sig som de nye ejere, siden de overtog butikken fra Torben Enghøj Nielsen, der var et kendt navn i lokalområdet igennem mange år.

Men det viste sig at være en kamp, der ikke kunne vindes.

- Noget lort

Til sidst var der ikke flere penge i kassen til at betale regninger, og mandag måtte Albin Svensson hænge det nedslående skilt op på døren i Hou Mesterslagter.

- Det er noget lort, for at sige det pænt. Jeg føler, jeg har et stort ansvar over for mine ansatte og mine kunder, men det kan jeg ikke leve op til, siger Albin Svensson.

Han håber, han kan få lov til at begynde forfra, når konkurssagen er behandlet færdigt.

- Konkursen er uundgåelig, men den store mission er at kunne starte forfra på en helt anden måde. Jeg skal ud og finde nogen, der vil smide penge i det her. Den her forretning har et kæmpe potentiale, siger Albin Svensson.

Nu vil han prøve noget, han har ikke har prøvet længe: Sove længe.