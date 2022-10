I dag skrues der ned: Sender opfordring til forældre

Det sker, efter at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger for at spare på energien.



De lavere temperaturer kan påvirke nogle elevers evne til at koncentrere sig, vurderer direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Jannie Moon Lindskov.

- Man må forvente, at eleverne reagerer forskelligt. Det er individuelt, hvordan sænkede temperaturer opleves.

- Men de elever, der påvirkes mest, kan opleve en form for stivhed og anspændthed i kroppen, der kan gøre det lidt sværere at sidde stille og koncentrere sig, fordi kroppen bruger mere energi på at holde varmen end ellers, siger hun.

Det kan give uro i klasserne, hvis man ikke sætter ind med forebyggende tiltag, lyder det fra direktøren i det statslige videnscenter for undervisningsmiljø.