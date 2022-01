Hver anden dansker gør intet for at spare på strømmen

Her svarer 46 procent af de adspurgte, at de stigende priser på strøm ikke har fået dem til at ændre deres vaner for brug af strøm for at spare penge.

Det er en meget høj andel, vurderer Henrik Sagild, som er direktør for Skade i Gjensidige.

Han peger på, at det kun vil kræve en meget lille indsats, før resultatet kan mærkes, når regningen skal betales.