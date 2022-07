Hudlæge advarer mod solen: - Huden glemmer aldrig

- Det bliver jeg rigtig ked af som hudlæge, fordi det øger risikoen for hudkræft, siger Anne Braae Olesen.

Hun understreger, at hudens celler husker og ophober DNA-skaderne, så dem der får den her meget kraftige solpåvirkning og bliver meget brune, øger risikoen over tid for at få hud- og modermærkekræft.