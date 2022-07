Brandfareindekset er rødt: Pas på med grill og ukrudtsbrænder

Der er tirsdag formiddag ikke indført nogen afbrændingsforbud - foruden et permanent forbud på Anholt, og det er således tilladt eksempelvis at tænde bål, grille og parkere en varm bil i højt græs.

Men Beredskabsstyrelsen beder om, at man i den tørre tid tager sine forholdsregler for at mindske risikoen for at antænde brand.

Brandfareindekset kan ses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Af indekset fremgår det blandt andet, at selv om onsdag umiddelbart se ud til at blive den varmeste dag i ugen, er risikoen for naturbrande i Østjylland højest torsdag.