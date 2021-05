Hospital advarer: Flere børn falder ud af åbne vinduer

Børn kommer lettere til skade

Hun opfordrer derfor til, at man altid er sammen med barnet på altanen, og at man undgår at have stole og borde tæt på altangelænderet, som børnene kan kravle op på.

- Ulykker hos børn bliver let alvorlige, fordi de har mindre fedt og bindevæv end voksne. Deres knogler er bløde, og deres indre organer er derfor dårligere beskyttet.

- Der skal derfor ikke meget til, før et barn kan komme alvorligt til skade, siger Emilie Berthelsen Øberg i pressemeddelelsen.

Ifølge Rigshospitalet bliver der hvert år indlagt mellem 30-35 børn under otte år, som er faldet fra højder.