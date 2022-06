Historisk resultat: Flertal afskaffer 30 år gammelt forsvarsforbehold

Allerede kort efter at valgstederne lukkede, tegnede det til at blive et flertal for afskaffelse.

Et ja betyder blandt andet, at Danmark kan være fuldt med i EU's fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Danmark vil også kunne være med til at drøfte og beslutte, hvor og hvornår EU skal indsætte militære missioner.

Det er tredje gang, at der er folkeafstemning om et af de fire EU-forbehold, som Danmark har haft siden 1993. De to andre gange sagde vælgerne nej.

Skuffelse hos Nye Borgerlige og DF

På nej-siden er Nye Borgerlige, DF og Enhedslisten, som netop har opfordret vælgerne til at bevare forsvarsforbeholdet.