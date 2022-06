Flying Superkids dominerede lygtepæle: Sløv valgkamp har fået vælgere til at tvivle

Der er langt mellem valgplakaterne, og mange steder er det helt usynligt, at der har været en valgkamp i gang, fortæller forskeren.

- Kørte man ind i Aarhus nord fra i sidste uge, kunne man støde ind i et par valgplakater og 10-20 andre plakater, der var reklamer for Flying Superkids og et kræmmermarked. Det, synes jeg, siger alt om, hvor sløv denne her valgkamp har været, siger Roger Buch.

Valgdeltagelse er lavere end tidligere

To timer før lukketid havde omkring halvdelen af danskerne afgivet deres stemme. Så hvis valgdeltagelsen skal overgå den seneste om retsforbeholdet i 2015, har folk travlt. Det skriver Ritzau.

Helt præcist havde 52,4 procent af vælgerne klokken 18 afgivet deres stemme, sammenlignet med 57,2 procent ved de samme afstemningssteder ved folkeafstemningen i 2015.



Dermed ligger afstemningen om forsvarsforbeholdet noget under niveau, på trods af at der er afgivet omkring 45 procent flere brevstemmer denne gang. Og på trods af at vælgerne denne gang har haft en time mere at stemme i, fordi valglokalerne åbnede en time tidligere.