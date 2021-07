Her er uddannelserne med de højeste snit: Én af dem er i Østjylland

Det laveste karaktergennemsnit, der giver mulighed for en plads på uddannelsen, kaldes adgangskvotienten. Den bruges af mange som et pejlemærke for, hvor højt et karaktergennemsnit man skal have for at komme ind på sin drømmeuddannelse.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som beregner tallene.

Nedenfor kan du se, hvilke 10 uddannelser der har de højeste adgangskvotienter i år: