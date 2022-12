Her bliver der uddelt flest fartbøder

På fjerdepladsen finder vi Nordjyske Motorvej ved Randers SV med 1.674 bøder, mens Søren Frichs Vej i Aarhus-bydelen Åbyhøj indtager femtepladsen med 1.446 bøder.

- Mit bud er, at vejen er relativt bred på en stor del af strækningen, og så kan det godt ske, at der er nogle, der bliver fristet af det, siger Amrik Singh Chadha.

Indsatser virker

Han fortæller, at færdselspolitiet tidligere har haft held med at få folk til at lette trykket på speederen, hvis det ofte og gennem længere tid laver målrettede indsatser de samme steder - netop som det gøres på de nævnte strækninger netop nu.

Og selvom der altså er flere steder, hvor folk har svært ved at overholde fartgrænserne, er der overordnet set to ting, der i løbet af 2022 har fået flere har sat hastigheden ned, fortæller Amrik Singh Chadha.



Den første er den nye lov om vanvidsbilisme, hvor straffen er blevet skærpet.

- I begyndelsen tog vi mange i forhold til de bestemmelser, men der er længere imellem de syndere nu end i opstarten, så jeg tror, at det har haft en effekt, siger Amrik Singh Chadha.

En anden medvirkende faktor, til at nogle i 2022 måske har sat hastigheden lidt ned, er brændstofpriserne.

- Det er vores formodning, at der er nogle, der letter foden fra speederen for på den måde at spare på brændstof. Og det viser Vejdirektoratets målinger også, siger Amrik Singh Chadha.