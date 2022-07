Har du købt hakket kylling så tjek lige datoen

Tilbagekaldelsen er udsendt via Fødevarestyrelsen, som råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.



- Efter udløb af korrekt holdbarhedsdato (d. 30.07.2022) vil produktet løbende kunne fordærve og udgøre en sundhedsrisiko ved indtagelse, skriver Fødevarestyrelsen i tilbagekaldelsen.