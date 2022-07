Lokale har fået nok: Vi skal ikke betale for at promovere Aarhus

I Silkeborg giver kommunen 3,5 millioner kroner i årligt tilskud til turismeorganisationen. Men de penge ville være brugt langt bedre, hvis Silkeborg Kommune selv stod for markedsføring og turistinformation, mener en række lokale altså.

- Vi har kæmpet i flere år for denne sag, fordi vi synes, at nu må der dælme snart ske noget lokalt, siger Aksel Evin Olsen, der er en af de lokale fortalere for en lokal indsats.

De er især trætte af, at Silkeborg ifølge dem ikke er tydelig på VisitAarhus' hjemmeside. Først efter mange Aarhus-attraktioner kommer man til eksempelvis Silkeborgs, mener de.

Borgmester: Silkeborg kan ikke klare sig alene

Kritikken vækker genlyd hos byrådsmedlem i Silkeborg, Peter Sig Kristensen (EL).

- Der er for mange kommuner, for stort et geografisk område og for mange forskellige turistattraktioner i den gryde, der hedder VisitAarhus, siger han.

Kritikken til trods er borgmester Helle Gade (S) ikke på vej til at trække støtten til VisitAarhus. Byen kan simpelthen ikke klare sig uden samarbejdet med Aarhus og de andre kommuner

Men med udsigt til, at kommunen skal spare kraftigt i det kommende budget for 2023, kan støtten alligevel komme til debat.

- Der er den samarbejdsaftale også noget af det, vi kigger på, siger borgmesteren med henvisning til det budgetforhandlingerne i efteråret.

I VisitAarhus kan direktør Pia Lange ikke genkende den kritik, der rejses i Silkeborg.



- Silkeborg er meget vigtig for vores samlede destination, og brandet "Danmarks outdoor-hovedstad" og Søhøjlandet er helt uvurderligt for vores markedsføring.

Pia Lange medgiver, at det har været en udfordring at samle så mange kommuners turismearbejde. Især med corona som modspiller i de første to år.

Men hun mener dog, at det, Silkeborg har at byde på, står stærkt i samarbejdet, og direktøren understreger, at det er den samlede Aarhusregion, som VisitAarhus kalder det geografiske område, der skal markedsføres.

- Det er vi i fuld gang med, men det er klart, at vi altid kan blive bedre, siger Pia Lange.