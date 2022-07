Kommune vil lovliggøre ulovlig mobilmast: - Det er helt forkert

Problemet var, at kommunen godkendte den ved at dispensere for lokalplanen. Nævnet vurderede imidlertid, at en mobilmast stred for meget imod lokalplanens intentioner om at skabe rammerne for et sommerhusområde.

Norddjurs Kommune forsøger derfor nu at finde en løsning på at lovliggøre mobilmasten, hvilket kan gøres på to forskellige måder.