Frygter at lægemangel skræmmer tilflyttere væk

Det er et problem ifølge Landdistrikternes Fællesråd. De mener, det kan have konsekvenser for den generelle bosætning, at der ikke er lige adgang til nære sundhedstilbud alle steder.

- Problemet er jo, at det for tilflyttere kan virke afskrækkende, at der kun er én læge, man kan få, siger Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle overvejer lægeadgang fra start

En af dem, der blev bekymret, da hun skulle skifte læge, er Sarah Rosendahl fra Gylling nær Odder. Kun én ud af ti lægepraksisser i området tog nye patienter ind. Og hvad hvis relationen mellem hende og den nye læge ikke lever op til forventningerne?

- Så skal jeg jo skifte læge. Og så skal jeg til at køre langt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.