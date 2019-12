Fortsat mystik om 38-årig kvindes død – har tilknytning til Østjylland

Den 8. december blev den 38-årige Iben Salling Syrik fundet i familiens sommerhus på Skovbrynet i Vesterlund nær Give vest for Horsens. Siden er det ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvad der er sket.

Der er skrevet over 600 rapporter om sagen, og kommet et utal af tip fra offentligheden, især fra borgere i lokalområdet. Men ingen har ført til et gennembrud, så nu beder politiet om mere hjælp.

Vi arbejder med en efterforskning i fuld skala, som om det lå fast, at der er tale en drabssag, som skal opklares. Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi håber nemlig på ved at offentliggøre navnet på den omkomne, at folk fra hele landet vil bidrage til efterforskningen.

- Vi skal naturligvis finde ud af, hvordan og hvorfor Iben Salling Syrik døde, og om hun døde som følge af en forbrydelse, siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Carsten Thostrup, i en pressemeddelelse.

- Derfor arbejder vi med en efterforskning i fuld skala, som om det lå fast, at der er tale en drabssag, som skal opklares, fortsætter han.

Ring hellere én gang for meget

Han opfordrer i samme ombæring derfor borgere til at overveje, om de måtte sidde inde med oplysninger, der kan indgå som brudstykker i det store puslespil, som man er ved at lægge.

- Ring hellere én gang for meget end én for lidt. Vi skal nok sortere os frem til det, der kan bruges, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Det politiet konkret efterspørger, er blandt andet oplysninger fra folk, der kender til afdødes færden den 7. - 8. december, eller som kendte Iben Salling Syrik fra nærområdet, har handlet heste med hende, fra kontakter på sociale medier, eller som på anden måde kender til oplysninger om Iben Salling Syrik.

Læste i Aarhus

Den afdøde havde nemlig et stort netværk og også tilknytning til Østjylland både gennem sine handler med heste og sin uddannelse.

Vi kan ikke risikere at give en gerningsmand fordele ved at afsløre, hvad vi ved eller ikke ved. Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

Hun har nemlig studeret til jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

Kontakt politiet Har du oplysninger om kvindens død, kontakt da venligst politiet på tlf. 114.

Kan ikke komme med mere nyt

Indtil nu er der ikke kommet meget frem om den igangværende efterforskning, og det er der flere gode grunde til, lyder det fra vicepolitiinspektør Carsten Thostrup.

- Når vi efterforsker en potentiel meget alvorlig sag, så må vi som politi ofte holde kortene tæt til kroppen, forstået på den måde, at der er en række oplysninger, som vi må holde for os selv. Det gør vi, fordi vi jo skal opklare sagen, og derfor kan vi ikke risikere at give en gerningsmand fordele ved at afsløre, hvad vi ved eller ikke ved, siger han og fortsætter:

- Der er også et hensyn til en eventuel kommende retssag og til de involverede. Hvor vi står nu, kan vi stadigt ikke oplyse alt om, men vi kan resumere de oplysninger, vi kan give.

Var en 'hestepige'

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede på Genvej i Give sammen med sin 5-årige søn. Hun blev fundet i familiens fritidshus i Skovbrynet, Vesterlund i Give.

Den afdøde var ejer af en sort personbil, stationcar af mærket BMW, med registreringsnummer CK30844.

Kvinden blev fundet i et sommerhusområde i Vesterlund ved Give. Foto: Google Maps

Hun handlede efter det oplyste med heste og omtales som 'hestepige'.

Der blev ved fundet af Iben Salling Syrik straks iværksat en efterforskning, der er fortsat lige siden. Der er talt med og afhørt mange mennesker, foretaget undersøgelser og sporsikring af teknikere, hunde og retsmedicinere.

Der er ligeledes foretaget en obduktion, og Forsvaret har bistået med fysiske undersøgelser i nærområdet.