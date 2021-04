Forsker støtter lempelse af dyrelov: - Vi har med kompetente dyr at gøre

Men der er jo stadig et hegn, uagtet hvor stort arealet er. Så hvorfor skal der være forskel på reglerne i forhold til dem, landmanden skal overholde?



- For at gøre det praktisk muligt at have dyr under så vilde betingelser, så tænker jeg, at det er rimeligt at stole på, at her har vi at gøre med nogle meget robuste dyreracer, som er i stand til at klare sig selv i naturen hele året rundt.

- Og der vil det være sådan, at man skal tilpasse tilsynet efter behovet, og det betyder blandt andet, at får man en lang og hård vinter med snelæg, så skal man selvfølgelig tilse dyrene langt oftere, end man skal i sommerhalvåret, hvor dyrene fint kan klare sige selv, siger Rasmus Ejrnæs, seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.