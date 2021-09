Formand for sygeplejersker om retssag: Yderst beklageligt

Efter at sygeplejekonflikten sluttede den 28. august, har flere sygeplejersker landet over fortsat med at nedlægge arbejdet i protest mod deres lønvilkår og regeringens indgreb i konflikten.

Onsdag annoncerede Danske Regioner, at de har indgivet en klage til Arbejdsretten, der skal hastebehandles torsdag.

Regionerne, hvor størstedelen af landets sygeplejersker er ansat, vil have Dansk Sygeplejeråd (DSR) til at få medlemmerne til at genoptage arbejdet.