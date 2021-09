Sygeplejersker hives i retten

Det er dog overenskomststridigt, og det har fået Danske Regioner til at indgive en klage til Arbejdsretten.

Her er der blandt andet en påstand om, at de, der er fortsat med at nedlægge arbejdet, skal betale en bod.

Sagen er begæret som en hastesag, og mødet finder sted i morgen. Det oplyser Danske Regioner til Ritzau.