Fødevarestyrelsen i stor smiley-ændring

Har eksisteret i mere end 20 år

Smileyordningen har eksisteret i over 20 år. Det var i 2020, at et flertal i Folketinget besluttede, at det var tid til at forenkle den.

Hidtil har der også været en elitesmiley, som virksomheder kunne få, hvis de havde fået fire glade smileyer i træk og ingen sanktioner inden for det seneste år.

Men det er slut nu, oplyser styrelsen. Den henviser blandt andet til, at Fødevarestyrelsen målretter sine kontroller mod problemvirksomheder.

Derfor kan der gå flere år, før en veldrevet virksomhed får de fire besøg, der kan føre til en elitesmiley og dermed den anerkendelse, som kan følge med fra forbrugerne.