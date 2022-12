Fire nemme tips: Sådan bliver din bolig mere værd

For det kommer ofte bag på folk, hvordan deres bolig tager sig ud på billeder.



Der er dog også ting, som det ikke kan betale sig at kaste penge efter, fortæller Kirsten Dalsgaard, indehaver af Nybolig i Hinnerup.

- I langt de fleste tilfælde kan det ikke betale sig at skifte køkken eller badeværelse ud, fordi man for det meste ikke får pengene hjem igen. Måske kan det i stedet shines up - man kan male eller slibe en bordplade, siger hun.



Kirsten Dalsgaard peger i stedet på de små ting. De har nemlig ikke kun en betydning for det, køberne ser, men også deres mavefornemmelse. Og det er altafgørende.

- Et hus er den største investering, som langt de fleste foretager, så hvis vi har en fornemmelse af, at der er nogen, der har passet godt på det, så bliver frygten mindre. Men det fungerer også omvendt, hvis noget har fået lov at stå til - for hvad har sælger så ellers forsømt?



Her er fire nemme tips fra boligstylisten og ejendomsmægleren: