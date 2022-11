Hussalget rasler ned: Østjyske mæglere savner ikke købere, de mangler huse

Glæder sig til foråret

Han forventer, at renterne vil falde til ro i foråret på et niveau omkring tre-fire procent for et fastforrentet lån. Tiden med minusrenter er slut, og det skal danskerne lige vænne sig til.

- Der er helt sikkert nogen, der har fået revurderet deres budgetter. Det har betydet, at der er nogen, der har trukket sig ud af markedet. Enten skal de skrue ned på kravene, standen eller størrelsen på deres fremtidige bolig, eller også skal de kigge i et andet område, siger Michael Haargaard.

Fælles for alle tre ejendomsmæglere er, at de har været i branchen så længe, at de ved, at tingene vender igen. De ser alle frem mod foråret med en tro på bedre tider.

- Jeg har prøvet her før. Jeg tænker ikke, at der går så lang tid, før det er normalt igen, siger Michael Haargaard.

De satser alle på, at de faldende energipriser, renter og brændstofpriser vi ser i øjeblikket, vil få en positiv effekt på boligmarkedet.