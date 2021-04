Endnu en rute åbnes fra Aarhus Airport

Flyet afgår fra Riga kl. 15.20 og lander i Aarhus kl. 16.00, hvorfra det går på vingerne igen kl. 16.20 med ankomst i Riga kl. 19.05.

Flyveturen varer godt halvanden time, og der en times (+) tidsforskel i Riga.



- Det en kæmpe blåstempling fra Ryanair’s side, at de prioriterer Aarhus Airport for tredje gang inden for kort tid med en ny direkte rute. Det bekræfter, at de internationale flyselskaber er bevidste om det rejsepotentiale, der er i Aarhus og omegn, der faktisk også tegner sig som Jyllands største optageområde,” siger Nicolai Krøyer, som er administrerende direktør i Aarhus Airport, i en pressemeddelelse.