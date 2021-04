Stort påskeæg til lufthavn: Ryanair åbner nye ruter sydpå

Lige nu frarådes alle rejser til hele verden af myndighederne, hvor realistisk er det, at de her ruter kommer i drift?

- Med den udvikling der er med udrulning af vaccinationer, og det hårde arbejde fra EU med udviklingen af et coronapas, så tror både vi og Ryanair, at der er en realistisk mulighed for, at der her bliver aktuelt, siger Nicolai Krøyer til TV2 ØSTJYLLAND.