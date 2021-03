På trods af nedtur: SAS tror på Aarhus Airport

Udvidelsen til 130 millioner kroner får opbakning fra luftfartsselskabet SAS, der tror på lufthavnens potentiale:



- Det er tydeligt at se, at lufthavnen har visionære ejere, som vil investere i fremtiden. Det er trist uden passagere lige nu, men godt at se at tiden bliver udnyttet til at fremskynde investeringer, siger koncerndirektør Simon Pauck Hansen og fortsætter:

Strategisk samarbejde består

- Aarhus Airport tror på tilvækst, og det gør SAS også, for der er tale om at attraktivt marked, siger Simon Pauck Hansen, der blandt andet henviser til, at Aarhus er lige i nærheden, og at der er et stort opland, hvor kunderne kan komme fra: